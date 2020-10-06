Избегаем перевеса: путешественники рассказали, что лучше не брать с собой в поездку

По мнению туристов, именно эти вещи прибавляют чемодану «лишние килограммы».

Послушать 00:00 Авиасообщение со многими странами возобновляется в России, и многие путешественники уже пакуют свои чемоданы в ожидании долгожданного отпуска. Взять хочется многое, но доплачивать за «лишний вес» чемодана готовы не все. Что лучше не брать с собой в отпуск, а точнее, чем не заполнять свой чемодан, рассказали изданию Daily Express заядлые путешественники. Большинство туристов признали лишними вещи из денима — джинсы, куртки, комбинезоны и прочие элементы одежды. Как показал опыт, они не только занимают много места в чемодане, но и прибавляют пару-тройку лишних килограммов. А поскольку обойтись без этих практичных вещей в поездке невозможно, путешественники предлагают надевать их на себя во время полёта. От громоздких туалетных принадлежностей тоже стоит отказаться. И фен в их числе. Наверняка в номере отеля он будет. Его наличие можно уточнить при бронировании номера перед поездкой. Ну и, пожалуй, самый главный совет от путешественников — это тщательное планирование своего гардероба. Не стоит брать с собой в поездку всё и сразу. Туристы советуют выбирать одежду базовых цветов и ограничиться двумя-тремя парами обуви.