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/ Два военных поезда Победы остановились на вокзале Челябинска

Два военных поезда Победы остановились на вокзале Челябинска

Среди пассажиров — ветераны ВОВ и южноуральские школьники.
сегодня в 15:57
  |  Общество

Перед Днем Победы на вокзале «Челябинск-Главный» остановились сразу два военных поезда. В первый, названный ретро, погрузились ветераны-железнодорожники. Для них выделили три купейных комфортных вагона, которые повез в Кыштым паровоз «Л-4429». В этом городе их ждал торжественный прием. Провожали ветеранов с музыкой и танцами, а сами они перед отправкой возложили венки к мемориалу «Стена боевой и трудовой славы» и монументу «Два танка».

В канун 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на ЮУЖД организованы ретро-поезда по 4 маршрутам: Челябинск — Кыштым, Курган — Утяк, Оренбург — Новосергиевская — Бузулук, Орск — Кувандык. В праздничных поездках приняли участие 400 ветеранов-железнодорожников. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе ЮУЖД.

Второй поезд, наоборот, привез пассажиров на вокзал. 29 южноуральских школьников вернулись на малую родину после путешествия в Волгоград. Там они посетили знаковые места: фонтан-памятник «Танцующие дети», площадь Павших борцов, Аллею Героев, Вечный огонь, Юнармейский пост № 1, Мамаев Курган, военно-мемориальное кладбище Россошки.

Больше всего меня впечатлил мемориальный комплекс Россошки, где находится немецкое, румынское и русское кладбище, на которых захоронены солдаты. За мемориалом ухаживает «Поисковое движение России» — отряд добровольцев, которые круглогодично проводят раскопки и захоранивают солдат. Я решила для себя, что хочу также вступить в поисковое движение Челябинска, тем самым отдать дань памяти всем павшим в годы Великой Отечественной войны. — поделилась впечатлениями одна из участниц «Поезда Победы».

Этот проект удалось реализовать благодаря инициативной группе депутатов Челябинской городской Думы и поддержке благотворительного фонда «Достойная жизнь».

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