Поезд «Грушинский экспресс» с площадкой для бардов прибудет в Златоуст 25 мая

Любой пассажир сможет исполнить песню под стук колес

В субботу, 25 мая, из Уфы в Златоуст отправится исторический подвижной состав «Грушинский экспресс». В одном из вагонов установлена сцена, поэтому любой желающий сможет исполнить песню под гитару и принять участие в конкурсах и викторинах, сообщили в пресс-службе АО «Башкортостанская пригородная пассажирская компания».



Состав поезда оформлен в бардовском стиле: столики в виде гитары, на окнах занавески с логотипом, салон обшит деревянными панелями.

Для пассажиров будет работать «Буфет на борту» с напитками, печеньем, шоколадом.

Поезд № 7434 отправится из Уфы 25 мая в 6:55. К станции Кропачево он прибудет в 9:48, а в 9:52 поедет в Златоуст. Там он остановится в 12:51.

26 мая поезд № 6419 поедет уже из Миасса, время отправления — 15:55. В 17:15 он прибудет в Златоуст, откуда в 17:20 направится в Кропачево (прибытие в 20:38, отправление в 20:40). В Уфе состав будет в 23:30. Время местное.