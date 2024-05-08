Челябинск встретил «Поезд Победы»

Масштабный праздник прошел на площадке музея железнодорожной техники под открытым небом

Сегодня, 8 мая, в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Челябинск прибыл ретропоезд на паровой тяге. В составе «Поезда Победы» были «теплушки» с артистами в форме военных лет и платформа с военной техникой, сообщили в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги.

Перед прибытием ретропоезда на площадке у музея железнодорожной техники выступили творческие коллективы.

Возле Центра исторического наследия ЮУЖД гости праздника фотографировались с военной техникой: знаменитой «Катюшей», минометами и пулеметами.

Зрителям показали интерактивную экспозицию «Штаб», выставку оружия, находок поискового отряда.

А с грузовика для челябинцев выступила настоящая агитбригада.

Жители и гости Челябинска смогли насладиться выступлениями творческих коллективов, вместе с артистами исполнить песни военных лет.

Ранее состав побывал на станциях Бузулук, Магнитогорск, Карталы, Оренбург, Курган.

«Традиция запускать Поезда Победы на паровой тяге появилась на ЮУЖД в 2008 году. Поезда стали настоящими символами Победы в Великой Отечественной войне. В мае 1945-го бойцы возвращались с фронта на поездах, ведомых паровозами, с радостной вестью: „Ура! Победа!“ На полустанках, станциях и вокзалах героев встречали с цветами, слезами радости и оркестрами», — напомнили в пресс-службе дороги.

Добавим, в День Победы — ровно в полдень по местному времени — в память о событиях Великой Отечественной войны паровозы, грузовые, скоростные поезда и электрички, которые в этот момент будут находиться в пути, подадут продолжительный гудок — гудок Победы.

Традиция подавать звуковые сигналы на железной дороге появилась в 1945 году. Вся страна услышала гудок за несколько минут до того, как в ночь на 9 мая диктор Юрий Левитан зачитал по радио текст Акта о капитуляции Германии.