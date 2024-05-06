Жители Магнитогорска встретили праздничный состав «Поезда Победы»

Артисты в форме военных лет дали концерт для южноуральцев

В преддверии 79-й годовщины Великой Победы ретропоезд на паровой тяге прибыл в Челябинскую область. Сегодня «Поезд Победы» сделает остановку в Карталах, а 8 мая в 14:30 паровоз приедет в Челябинск. Накануне сотни жителей Магнитогорска встретили праздничный состав с артистами в форме военных лет, сообщает пресс-служба правительства региона.

Ретропоезд организует Южно-Уральская железная дорога. По традиции состав курсирует по станциям перед празднованием Победы в Великой Отечественной войне. Паровоз серии «Л» ведет вагоны-теплушки с артистами в форме военных лет. Среди тех, кто встречал ретропоезд, был член Совета ветеранов Правобережного района Владимир Смилик.

«Мне 73 года, я служил в танковых войсках. После восьми классов окончил Суворовское военное училище, затем Челябинское танковое училище. Служил в Польской Народной Республике в Северной группе войск и в Московском военном округе. Папа — участник войны, мама — труженик тыла. День Победы — это самый главный праздник. Мы видим, как дети меняются, становятся еще лучше, у нас прекрасные дети», — говорит Владимир Смилик.

На концерте звучали стихи и песни военных лет и современные. У локомотива выстроилась очередь из желающих осмотреть кабину машиниста изнутри и сфотографироваться.

«Наша команда должна обеспечить безопасность, прежде всего. Хоть погода и подвела, мы были удивлены, что такое количество людей нас посетило, у нас такого не было уже давным-давно», — говорит дежурный помощник начальника вокзала Магнитогорск Ирина Копырина.



Подвижной состав полностью повторяет поезда, которые были в эксплуатации в годы Великой Отечественной войны.

«Приехали в очередной раз в Магнитогорск, привезли „Поезд Победы“, празднуем. Специфика управления паровозом серии „Л“ отличается, конечно, от современных локомотивов, изучали ее, так просто не сядешь, не поедешь. Для нас это большая честь — представлять машинистов паровозов, ведь они внесли большой вклад в Победу. И вот когда готовишь паровоз, едешь на нем, как бы окунаешься в эту среду», — отметил машинист паровоза Семен Полтанов.

Около часа длилось праздничное мероприятие на перроне вокзала Магнитогорска, после чего, дав прощальный паровозный гудок, машинисты повели «Поезд Победы» дальше. Сегодня поезд встречают жители Карталов. Зрителям показали театральное представление.

Добавим, что в Челябинск ретропоезд прибудет 8 мая в 14:30, при этом праздничная программа начнется уже в 14:00. Состоится встреча состава на площадке у Центра исторического наследия ЮУЖД. Будет работать выставка военной техники.