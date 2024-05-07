На Южный Урал запустят туристический поезд из Самары

Пассажиры пересекут границу Европы и Азии

Куйбышевская железная дорога запускает туристический поезд из Самары в Челябинскую область. Участники экскурсий 14-16 июня смогут посетить Сатку и озеро Зюраткуль, а также Златоуст. На выбор — две программы «Ай да Зюраткуль — загадка цивилизации!» и «Блистательный Златоуст». Об этом сообщает пресс-служба Куйбышевской ЖД, которая реализует проект «Поехали поездом».

Путешествие в Челябинской области будет однодневным, но туристы смогут увидеть ключевые достопримечательности Южного Урала. Это национальные парки «Таганай» и «Зюраткуль», Большие и Малые Айские притесы, ГЭС «Пороги». В Сатке гости региона увидят знаменитые арт-объекты, а в Златоусте прогуляются по легендарной оружейной фабрике и смогут попробовать себя в роли гравера по металлу. Также во время туристической поездки предложат колоритную уральскую кухню.

Ранее ИА «Первое областное» сообщало, что в Челябинскую область запустят туристический поезд из Уфы. «Грушинский экспресс» будет в ретро-стиле. 25 мая туристы посетят Златоуст и увидят его достопримечательности.