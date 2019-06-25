/ Поезд «Челябинск-Ташкент» остановлен из-за взрывов на юге Казахстана

ЧП произошло на складе боеприпасов возле железнодорожной станции.





Данный участок входит в маршрут следования одного пассажирского поезда формирования «Федеральной пассажирской компании» (АО «ФПК» — дочернее общество ОАО «РЖД»). В настоящий момент поезд № 365 «Челябинск-Ташкент» остановлен на территории Казахстана в районе станции Шиели. 211 пассажиров обеспечены горячим питанием на вокзале, далее планируется организовать доставку пассажиров автотранспортом до границы с Узбекистаном.

— сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе ОАО «РЖД».

Из-за ЧП на юге Казахстана пассажиры поезда «Челябинск-Ташкент» не смогли добраться до Узбекистана. Состав остановили в районе станции «Шиели». Она находится в 314 километрах от Арыси. Именно этот город, также являющийся железнодорожной станцией, эвакуировали, потому что на расположенном рядом складе боеприпасов прогремел взрыв.О пассажирах поезда позаботились железнодорожники.Отметим, что Арысь полностью эвакуировали. 2 человека погибли, 165 обратились за медицинской помощью. В городе пострадали несколько зданий, нарушены линии электропередач. Представители Республики Казахстан заявляют, что восстановить город удастся быстро.