/ Грузовой поезд остановился на 10 минут из-за сидящего на рельсах человека

По словам мужчины, он просто отдыхал.

В Челябинской области мужчина сел на рельсы, что привело к экстренной остановке грузового поезда. Сообщение о сидящем в колее человеке поступило в дежурную часть линейного отдела полиции на станции Златоуст.



Как выяснилось позже, машинист поезда при следовании через станцию «Миасс» увидел сидящего на рельсах мужчину. Чтобы предотвратить наезд, он подал громкий сигнал, а после этого экстренно затормозил. Сидевший на рельсах мужчина, услышав громкий звук, немного отошел от путей. По итогу вынужденная стоянка поезда составила 10 минут, затем состав отправился по маршруту, а нарушителя доставили в транспортную полицию.



Проверка показала, что 39-летний житель города Миасс Челябинской области в состоянии алкогольного опьянения шел в неустановленном для перехода месте через железнодорожные пути и присел на рельсы, по его признанию, отдохнуть. Услышав сигнал приближающегося поезда, мужчина отошел в сторону и пересел на другие рельсы, где и находился до приезда транспортных полицейских. — рассказала сайту «Первый областной» специалист Южно-Уральского ЛУ МВД на транспорте Вера Кухтина.



За проход по железнодорожным путям в неустановленном месте транспортные полицейские в отношении нарушителя составили протокол по части 5 статьи «Действия, угрожающие безопасности движения на железнодорожном транспорте и метрополитене» КоАП РФ. Отметим, что данное правонарушение влечет наказание в виде предупреждения или административного штрафа в размере ста рублей.

