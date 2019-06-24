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/ В Челябинской области поезд насмерть сбил школьницу

В Челябинской области поезд насмерть сбил школьницу

По факту происшествия следственный комитет возбудил уголовное дело.
сегодня в 15:37
  |  Происшествия

Уральское следственное управление С К России на транспорте возбудило уголовное дело о смерти 17-летней девочки на железной дороги по признакам части 2 статьи «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека». По версии следствия, инцидент произошел 21 июня на остановке «Бутаки» Южно-Уральской железной дороги. Девочка была травмирована поездом «Иркутск — Кисловодск».

Пострадавшая находилась в колее пути. Машинистом поезда подавались звуковые сигналы, применено экстренное торможение, однако, предотвратить наезд на подростка не удалось, от полученных травм она скончалась на месте происшествия. — рассказали сайту «Первый областной» Старший помощник руководителя Уральского следственного управления на транспорте СК России Наталья Шандровская.
В настоящее время проводятся действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего. Сотрудники следственного комитета ищут свидетелей и других лиц, обладающих значимой информацией. Кроме того, назначена судебно-медицинская экспертиза.

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