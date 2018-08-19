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/ Неизвестный разбил лагерь на вечном огне в Челябинске

Неизвестный разбил лагерь на вечном огне в Челябинске

Мужчина скрылся, когда увидел, как его фотографируют.
сегодня в 13:59
  |  Общество

Неизвестный мужчина разбил лагерь на вечном огне в центре Челябинска сегодня утром, 19 августа. Он завтракал внутри чугунного кольца на Алее Славы. По словам очевидца, с собой у мужчины был большой туристический портфель.

На вид может показаться, что это обычный бомж, но это не так: располагался он там ориентировочно несколько часов, успел запастись едой и туристическим портфелем. — рассказал сайту «Первый областной» очевидец.

Один из очевидцев успел сфотографировать туриста, и намеревался вызвать полицию, однако мужчина, заметив внимание со стороны прохожих, покинул памятник. По словам очевидцев, мимо вечного огня проезжала полиция, однако они не заметили расположившегося там мужчину. В пресс-службе ГУ МВД Челябинска заявили, что обращений в полицию по данному факту не поступало.

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