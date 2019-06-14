/ Поехать с ребенком за границу теперь можно без согласия второго родителя

ФСБ напоминает о новых правилах путешествий с детьми.

Правила поездки с детьми за пределы России изменились. Теперь мама и папа не должны брать друг у друга разрешение на вывоз ребенка, если он путешествует только с одним родителем. То же касается поездок с одним из опекунов или попечителей. Если несовершеннолетний покидает пределы России сам, то ему нужно иметь при себе оригинал нотариального согласия родителей на выезд и паспорт.

Порядок работы с заявлением о несогласии на выезд несовершеннолетнего также изменился. Теперь пограничное управление ФСБ их не принимает, занимаются этим сотрудники полиции.

В соответствии с изменением прием и учет таких заявлений осуществляется подразделениями по вопросам миграции территориальных органов МВД России на региональном и районном уровнях по месту жительства (пребывания) одного из родителей, усыновителей, опекунов или попечителей несовершеннолетнего гражданина РФ или несовершеннолетнего гражданина РФ, в отношении которого подается заявление. Также, заявление может быть подано в дипломатические представительства или консульские учреждения РФ по месту постоянного проживания заявителя за пределами РФ. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Челябинской области.

Новые правила вступили в силу 12 июня.