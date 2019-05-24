/ Бесплатно провезти велосипед на поезде смогут жители Челябинской области

Акция приурочена к ежегодной «Городской велопрогулке».

Уральские велосипедисты смогут без доплаты провезти велосипеды в пригородных поездах 26 мая. Таким образом «Свердловская пригородная компания», «дочка» ОАО «РЖД», решила поддержать традиционную «Городскую велопрогулку».

Согласно Правилам перевозок, провоз велосипеда осуществляется в тамбуре пригородного поезда. Один пассажир может провезти не более одного транспортного средства,— сообщили в пресс-службе «Свердловской пригородной компании».

По прибытии в Челябинск желающие смогут присоединиться к велопрогулке по городскому бору и выйти на старт. Маршрут протяженностью 25 километров можно начать проходить в любое время с 8 до 14 часов.

Отметим, что уже завтра, 25 мая, жители и гости города примут участие в пешей «Городской прогулке» и пройдут один из трех увлекательных маршрутов разной протяженности (6, 15 и 22 километра) и сложности с контрольным пунктами по пути. Старт — с 8:00 до 14:00. Как отмечают организаторы, цель такого мероприятия — «разминка для тела, общение для души».