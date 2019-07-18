Мужчину, находящегося в федеральном розыске, обнаружили на границе с Казахстаном

Нарушителя выявили благодаря мероприятию «Граница дружбы — 2019».

В Челябинской области состоялось оперативно-профилактические мероприятия «Граница дружбы — 2019». В нем приняли участие сотрудники пограничных служб Челябинской области и Республики Казахстан, а также южноуральские правоохранители.

«Целью оперативно-профилактических мероприятий является реализация комплекса совместных мер по обеспечению надежной защиты и охраны государственной границы, борьба с организованными формами трансграничной преступности», — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Челябинской области.

В рамках реализации мероприятий «Граница дружбы — 2019» было проведено 3 рейда по обеспечению соблюдения режима границы и правил пограничного режима в Брединском, Варненском и Троицком районах области.



Во время рейдов было выявлено 64 нарушителя правил пограничного режима, среди которых был один гражданин Российской Федерации, находящийся в федеральном розыске за незаконное производство, сбыт или пересылку наркотических средств. Сотрудниками было наложено 40 административных штрафов и 24 административных предупреждения.

