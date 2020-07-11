Подземные переходы как площадка для уличных музыкантов, или как зарождалась уличная музыка в Челябинске

В скором времени южноуральским талантам можно будет не бояться, что их выгонят из «подземки» за игру.

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Быть уличным музыкантом — не самое лёгкое дело. Никогда не знаешь, сколько заработаешь за выступление, да и зачастую в подземных переходах, где обычно поют музыканты, их не жалуют и нередко выгоняют. Но уже через несколько месяцев всё изменится, и подземные переходы станут легальной площадкой для музыкантов. Корреспондент ОТВ встретился с несколькими из них и узнал, чем сейчас живут «бывшие» уличные музыканты.

Так, Ефим Соколов из Сатки когда-то приехал в Челябинск и играл в переходе на площади Революции, а затем его талант заметили и пригласили в группу «Black Hole». Теперь музыкант играет на свадьбах, корпоративах и во время других мероприятий. Лидер группы Алексей Поляков, имеющий два музыкальных образования, тоже кода-то «стритовал», но тогда это было запрещено, и парень, несмотря на желание заработать, проблем себе наживать не захотел.

«Несколько лет назад, когда только начинал выходить на улицы, я сел в переходе, ко мне подошел охранник. И сказал: если ты продолжишь играть — я сломаю тебе гитару. Ну и, естественно, пришлось оттуда уйти»,— вспоминает Поляков.

Лидер популярной рок-группы «Резиновый дедушка» Юрий Богатенков вспоминает, что в 80-х годах многие начали выходить на улицы и играть, и именно тогда и зародилась уличная музыка в Челябинске.

«Многие ребята просто начали выходить на улицы и играть, ну, как положено на улице, со шляпой, с чехлом гитарным. „Детский мир“ был одним из первых мест. Уличная музыка была самая качественная, самая громкая»,— вспоминает Богатенков.

И уже через пару месяцев подземные переходы вновь станут центром притяжения молодых музыкантов: жители Челябинска путём голосования решили сделать подземные переходы легальной площадкой для музыкантов. Но все ли там будут выступать? Ответ на этот вопрос можно узнать уже сегодня, 11 июля, в программе «Итоги. Время Новостей» в 21:30 по челябинскому времени на ОТВ.