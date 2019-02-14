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/ Власти Копейска готовят технику для тушения подземных пожаров

Власти Копейска готовят технику для тушения подземных пожаров

Площадь возгорания достигает одного гектара.
сегодня в 17:47
  |  Общество

На подземные пожары, очаги которых находятся в хвостохранилище выработанных угольных шахт, недалеко от озера Курочкино, уже несколько недель жалуются жители поселка Старокамышинск. Их беспокоит запах гари и смог.

Тем временем власти уже готовят технику для ликвидации пожаров. Как рассказал начальник управления городского хозяйства администрации Копейска Марат Харисов, сейчас ведутся работы по расчистке подъездных путей от снега.

Завтра планируем провести предупреждающее ограждение и подтягивать тяжелую технику для дальнейшей ликвидации пожара. Будет проводиться укрытие несгораемым грунтом с последующей консервацией глиняным слоем. Это один из способов тушения таких пожаров, который применялся «Челябинской угольной компанией», мы переняли их опыт. — рассказал радио «Business FM Челябинск» начальник управления городского хозяйства Копейской администрации Марат Харисов.

В администрации сообщили, что территория пожаров в хвостохранилище выработанных угольных шахт достигает одного гектара.

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