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/ Маленькое предновогоднее чудо под совершил «Трактор»

Маленькое предновогоднее чудо под совершил «Трактор»

Челябинская команда собрала деньги на приобретение подъемника для тяжелобольного ребенка.
сегодня в 11:20
  |  Общество

На матче, посвященном 71-летию «Трактора», который прошел накануне, 28 декабря, клуб провел среди болельщиков благотворительный аукцион. На нем были собраны средства для приобретения кресла-подъемника для тяжелобольного Семена Карпенко из Златоуста.

К хоккейному клубу «Трактор» обратилась мама Семена, которая попросила «черно-белых» помочь в приобретении устройства для сына.

До конца не верила, что все может получиться. Оказывается, в наше непростое время люди могут так откликнуться и помочь совершенно незнакомому человеку. Большое спасибо и самая искренняя признательность всем, кто помог моему сыну. День рождения «Трактора» и доброту людей наша семья запомнит навсегда. — рассказала мама Семена.

Как отметил директор «Трактора» Иван Сеничев, команда не могла не откликнуться на просьбу.

Это доброе дело делали от сердца все вместе, поэтому очень рады, что оно получилось. Средства для кресла-подъемника собраны! И это лучшее, что было в день рождения клуба «Трактор». Большая благодарность болельщикам команды. Ваше участие помогло больному ребенку. Для семьи мальчика — это маленькое чудо в канун Нового года. Друзья, творите добро и чудеса. С наступающим! — цитирует Ивана Сеничева пресс-служба «Трактора».

Благотворительная акция была организована совместно с фондом «Родная». Сумма для покупки кресла-подъемника была собрана во время аукциона. В ближайшее время оно будет доставлено в семью мальчика.

Отметим, подробнее об этой истории, а также помощи «Трактора» тяжелобольным детям, можно прочитать в нашем материале.

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