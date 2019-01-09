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/ «Трактор» попытается обыграть «Ак Барс» на своем льду

«Трактор» попытается обыграть «Ак Барс» на своем льду

Челябинцы не могут выиграть у казанцев уже 7 матчей подряд.
сегодня в 11:59
  |  Хоккей
Челябинский «Трактор» завершает восьмиматчевую домашнюю серию матчей. В последней перед европейским выездом по маршруту «Москва - Рига - Братислава» игре команда Алексея Тертышного встретится с казанским «Ак Барсом».

В этом сезоне клубы уже играли между собой два раза. По одной игре в Казани и в Челябинске. Оба матча остались за командой из столицы Татарстана. Отметим, что последний раз «Трактор» обыгрывал «Ак Барс» 24 сентября 2017 года. Всего же в рамках чемпионатов КХЛ команды сыграли между собой 47 очных встреч. 18 побед на счету «Трактора», 29 - за «Ак Барсом».

В последних пяти играх хоккеисты из Татарстана потерпели всего два поражения. 28 декабря «Ак Барс» проиграл ЦСКА со счетом 2:4, а 7 января победу над командой Зинэтулы Билялетдинова со счетом 2:1 одержал подмосковный «Витязь».

«Трактор» же в последних пяти играх победил лишь дважды. 26 декабря челябинцы с минимальным преимуществом 2:1 выиграли у минского «Динамо», а 4 января «Трактор» «всухую» обыграл хабаровский «Амур» со счетом 3:0. В остальных матчах подопечные Алексея Тертышного проиграли, не забив ни одной шайбы.

Встреча состоится сегодня, 9 января, в 19:00 по челябинскому времени в ледовой арене «Трактор» имени Валерия Белоусова. Прямую трансляцию игры смотрите на телеканале ОТВ и на сайтах 1obl.ru и 1obl.tv.

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