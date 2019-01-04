/ «Трактор» переиграл «Амур» в первом матче нового года

Голкипер челябинцев Василий Демченко отстоял «на ноль».

Челябинский «Трактор» в первом матче в 2019 году переиграл хабаровский «Амур» со счетом 3:0. «Сухарь» оформил голкипер «черно-белых» Василий Демченко.



Отметим, что перед началом матча игроки обеих команд минутой молчания почтили память погибших в результате трагедии в Магнитогорске, а сама игра проходила без шоу-программ и развлекательных мероприятий.

В первом периоде обошлось без заброшенных шайб. Во втором периоде «Трактор» отличился дважды. Сначала Кристиан Томас открыл счет в матче, а затем Райан Стоа меньше чем за 2 секунды до конца периода увеличил отрыв челябинцев.

В третьем периоде «Трактору» усилиями Семена Кокуева удалось забросить еще одну шайбу и установить итоговый счет игры.

Итог противостояния «Трактора» и «Амура» подвел исполняющий обязанности главного тренера «Трактора» Алексей Тертышный.

Первый период был равный. Второй нам удался, создали много моментов, забили два хороших гола. В третьем сосредоточились на обороне, были огрехи, но мы забили третий гол. 3:0 комфортный счет. Спасибо болельщикам, они нас поддерживали, эта победа была нам нужна. — рассказал в послематчевом интервью Алексей Тертышный.

Следующий матч команда Алексея Тертышного проведет в воскресенье, 6 января. Соперником челбяинцев станет «Автомобилист». Прямую трансляцию игры смотрите на телеканале ОТВ и на сайтах 1obl.ru и 1obl.tv.