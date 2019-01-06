/ «Трактор» сыграет против одного из лидеров КХЛ

Челябинцы встретятся с «Автомобилистом» из Екатеринбурга.

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ПЕРВЫЙ ПЕРИОД. ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЯ

2 мин - Набрасывал на ворота гостей Александр Шаров, Якуб Коварж в игре. Затем бросал Марсель Шолохов, Коварж опять отбивает.

1 мин - Стартовое вбрасывание за игроками «Трактора». Челябинцы сразу пошли в атаку, но допустили потерю и контратаку, которая не принесла хоккеистам «Автомобилиста» результата.

НАЧАЛО ПЕРВОГО ПЕРИОДА.

НАЧАЛО МАТЧА.



Команды выходят на лед. Сейчас прозвучит гимн России после чего и начнется игра.



Стартовые составы команд.

Добрый день, уважаемые любители хоккея! Сегодня, 6 января, «Трактор» продолжает свою домашнюю серию. В этот раз соперником челябинцев станет лидер Восточной конференции КХЛ - «Автомобилист» из Екатеринбурга.Последняя очная встреча команд состоялась 23 декабря. В том матче сильнее оказалась команда из Екатеринбурга. Кто окажется сильнее на этот раз? Узнаем сегодня. Начало матча - в 17:00 по челябинскому времени.