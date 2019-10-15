Подрядчик уже на полтора месяца просрочил ремонт ступеней у челябинской драмы

Строителей ждет крупный штраф.

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Площадь перед театром Драмы им. Наума Орлова до сих пор погружена в строительные работы. Подрядчик просрочил все мыслимые даты сдачи объекта, а надвигаются холода. Тем не менее, организация до сих пор не может назвать точного срока окончания ремонта ступеней. За каждый день просрочки подрядчик платит пеню, а это уже 45 дней «минус» из обеспечительного платежа банковской гарантии по контракту.

«Мы вообще ставили 1 сентября, для того, чтобы успеть закончить объект ко Дню города. Тем не менее, подрядная организация выбивается из всех возможных графиков. Надеюсь, пока позволяют погодные условия, они закончат все работы, думаю, приемку мы будем проводить уже вместе с техническим контролем, который обладает необходимыми компетенциями», — пояснил Владислав Макаров, глава Советского района Челябинска.

Одновременно с этим объектом ремонт начался на площади Революции. Здесь работала другая строительная организация, которая смогла уложиться в сроки и сдала чистенький подготовленный объект до празднования 283-летия Челябинска.

«У них были аналогичные условия по началу работ, может быть, чуть меньше объем по локации, но работы с обработкой гранита и натуральным камнем у них даже еще больше было. Тем не менее, они уложились в срок и к 1 сентября закончили», — подтвердил Владислав Макаров.

У рабочих настрой боевой. Строительные бригады трудятся, несмотря на прохладную погоду и дождь. Ведь если дотянуть до минусовых температур, придется вкладываться: материалы для укладки натурального камня и гранита потребуются совершенно другие, стоят они намного дороже.

«Сейчас стену гранитную ставим. Здесь немного осталось, заливка, сварка. День два и закончим, дождь не помешает, в любую погоду будем работать», — пообещал рабочий с площадки Руслан Сабухатдинов

Администрация Советского района за помощью в решении проблемы уже обратилась к депутатам, входящим в профильную комиссию по вопросам ЖКХ и благоустройству. Кроме того, содействие оказывает и районная прокуратура, сотрудники которой неоднократно встречались с руководством компании-подрядчика.