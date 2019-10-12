Гастроли Государственного академического Большого театра России завершились в Челябинске

Артисты выступили с постановкой «Светлый ручей».

Послушать 00:00

11 и 12 октября в Челябинске состоялись гастроли Государственного академического Большого театра России. Труппа представила челябинской публике уникальный балет Дмитрия Шостаковича в двух действиях — «Светлый ручей». Артисты выступали на сцене челябинского театра оперы и балета имени М. И. Глинки.

На премьере спектакля в Челябинске побывал и губернатор Челябинской области Алексей Текслер вместе со своей супругой Ириной. Он пожелал всем зрителям приятного просмотра.

Само действие балета происходит в колхозе «Светлый ручей», где колхозники после выполнения сельскохозяйственных работ танцуют наряду с профессиональными артистами. Главная героиня Зина встречает свою давнюю подругу, они вместе танцуют, и именно в этом танце разворачивается самая большая драма.

Впервые постановка композитора Дмитрия Шостаковича «Светлый ручей» была показана на сцене Большого театра в 1935 году. Тогда она была отлично встречена и зрителями, и критиками. Но в газете «Правда» был опубликован не самый лучший отзыв, после чего постановку исключили из репертуара Большого.

Восстановили его лишь в 2003 году, и показывают балет сейчас и в Париже, и в Амстердаме, и в городах Японии, но главный зритель и ценитель его всё же в России. Цель данного балета — стереть грань между профессиональным искусством и художественной самодеятельностью.