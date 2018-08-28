/ Строительство завода по производству сжиженного газа в Челябинске анонсировал Леонид Михельсон

С его появлением большегрузы и общественный транспорт переведут на другое топливо.

Рабочий визит в Челябинск завершил Леонид Михельсон, руководитель правления ПАО «Новатэк». Он приезжал не только познакомиться с российскими производителями проката, металлоконструкции и трубной продукции, но и обсудить строительство в регионе завода по производству сжиженного природного газа (СПГ).

В Челябинске построят маленький завод СПГ на 40 тысяч тонн производства. Есть договоренности перевода большегрузных самосвалов на газ. Мы обсуждали вопрос о переводе общественного транспорта в крупных городах региона на СПГ. Мы собираемся за 1,5 года построить завод, обсуждаем, где делать заправки, как стимулировать перевод даже и частного транспорта на СПГ. — рассказал Леонид Михельсон.

Кроме того, руководитель правления ПАО «Новатэк» посетил два цеха ЧТПЗ — Высота-239 и Этерно. С ними российская газовая компания давно сотрудничает, трубы, поставляемые ЧТПЗ, использовались в строительстве завода СПГ на Ямале. Также Леонид Михельсон посетил Челябинский завод металлоконструкций и группу предприятий «Конар». Все предприятия — давние партнеры «Новатэка».