Подрядчик завершает очистку реки Миасс в Челябинске

Однако техника в реке останется до ноября.

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Масштабная очистка реки Миасс завершается в Челябинске. В 2020 году подрядчиком ООО «Акватехника» был очищен участок реки от пруда Коммунар до «Союзпищепрома». Несмотря на то, что основная работа уже завершена, технику убирать не планируют. Это необходимо для того, чтобы поддерживать в чистоте уже проработанные участки.

Работы проводят в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» нацпроекта «Экология». Часть реки уже очистили в 2019 году: участок от элеватора «Союзпищепрома» до моста на улице Братьев Кашириных.

«За два года от камыша, рогоза и бытового мусора удалось очистить больше двенадцати гектаров реки. В прошлом году на полигон из Миасса перекочевало 11624 кубических метра отходов. В этом году подрядчик уже собрал больше восьми тысяч кубов отходов, но это не конечная цифра. Работы будут продолжены до конца октября, в этот период подрядчик будет поддерживать чистоту на участках и устранять недостатки», — прокомментировал ситуацию заместитель министра экологии Челябинской области Виталий Безруков.

На следующий год уже запланированы работы по уборке растительности от моста на Братьев Кашириных и до моста на улице Новомеханическая. Также, в планах на 2023-2024 годы есть и очистка дна от отложений от пруда Коммунар до пруда ЧГРЭС.