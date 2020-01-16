Послушать
00:00
Девушек-подростков, находившихся в автомобиле, который упал сегодня ночью в реку с моста, госпитализировали в медицинские учреждения с черепно-мозговыми травмами.
«Девушкам 16 и 15 лет, у них подозрение на сотрясение головного мозга. Одна доставлена в ОКБ № 3, вторую госпитализировали в ГКБ № 6», — сообщила сайту «Первый областной» начальник управления здравоохранения администрации Челябинска Наталья Горлова.
Напомним, что сегодня около трех часов ночи, водитель «Деу Нексия» 1997 года рождения, не справился с управлением, в результате чего автомобиль вылетел с моста и упал в реку.