Подростки, попавшие в аварию, госпитализированы с черепно-мозговыми травмами

Две девушки находились в автомобиле, упавшем в реку.

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Девушек-подростков, находившихся в автомобиле, который упал сегодня ночью в реку с моста, госпитализировали в медицинские учреждения с черепно-мозговыми травмами.

«Девушкам 16 и 15 лет, у них подозрение на сотрясение головного мозга. Одна доставлена в ОКБ № 3, вторую госпитализировали в ГКБ № 6», — сообщила сайту «Первый областной» начальник управления здравоохранения администрации Челябинска Наталья Горлова.

Напомним, что сегодня около трех часов ночи, водитель «Деу Нексия» 1997 года рождения, не справился с управлением, в результате чего автомобиль вылетел с моста и упал в реку.