«Сознание путается»: челябинец, странным образом получивший травму на производстве, вышел из комы

Мужчина по-прежнему очень плохо себя чувствует.

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Родственники рассказали, как себя чувствует 33-летний Денис Ильин. Несколько недель назад мужчина получил сильнейшие травмы на производстве. Сейчас его жизни ничего не угрожает, но на восстановление здоровья, по оценкам врачей, потребуется не один год.

Мама супруги Дениса рассказала, что ему требуется постоянный уход. Три дня назад его забрали из больницы в связи с карантином. Самостоятельно он не может себя обслуживать. Родственники даже кормили его с помощью ложки.

«У него были сильные боли, его периодически вводили в кому. Отказали почки, потом он был на искусственной вентиляции легких. В реанимации он около трех недель пробыл. Затем его перевели в нейрохирургию, питание было через зонд. Недели полторы назад его перевели в реабилитацию», — рассказала сайту «Первый областной» теща Дениса Наталья Печерская.

У мужчины нарушена координация движений. Он начал говорить, двигаться и понимать, что происходит вокруг, но иногда путает реальность и прошлое. Также его мучают высокая температура и отеки.

«У него сознание путается с прошлым и настоящим. Он даже сейчас думает, что может выйти на работу, хотя знает, что с ним произошло. Вроде бы рассуждает нормально, потом думает, что может сесть за руль, пойти на работу. Помнит, что трубы передвигали, потом произошел провал», — добавила Наталья.

Сейчас по факту произошедшего идет следствие. Обстоятельства того дня до сих пор выясняются.

Напомним, ЧП произошло 26 декабря. По первым рассказам его коллег, на рабочего упала труба. Однако родственники Дениса рассказали, что начальство и сослуживцы сняли с него спецодежду и повезли в больницу Копейска, пытаясь скрыть производственную травму.