/ Главный режиссер камерного театра отметила 70-летие

С юбилеем Викторию Мещанинову поздравил глава региона.

Виктория Мещанинова, главный режиссер Челябинского государственного драматического камерного театра, заслуженный деятель искусств РФ, 15 декабря отметила свой юбилей. С 70-летием ее лично поздравил губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Имениннице глава региона рассказал, что никогда не бывал в камерном театре, после чего она пригласила его на премьеру спектакля Generation «П» и даже провела для губернатора экскурсию по закулисью. Вместе они побывали на репетиции «капустника», который готовят к юбилею главного режиссера.

Отметим, пост главного режиссера Камерного театра Виктория Мещанинова занимает с 1991 года. Много лет она была преподавателем на кафедре театрального искусства Челябинского института культуры. Сейчас большая часть артистов в составе труппы театра — ученики Виктории.