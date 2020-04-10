Минздрав РФ: Диагноз «коронавирус» можно поставить без лабораторных тестов

Глава ведомства объяснил порядок выявления инфекции.

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Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что определить у человека коронавирус можно и без лабораторных исследований. В настоящее время достаточно наблюдения за клинической картиной.

«Мы видим, что течение заболевания развивается подчас столь быстротечно, что у него уже есть характерная клиническая картина, поэтому ставится диагноз без подтверждения лабораторного по клинической картине. Это нормальная практика», — сказал Мурашко в эфире программы «Вести» на канале «Россия 1».

На сегодня в России проведено уже более 1 миллиона тестов на коронавирус, из них подтвержденными оказались 10 131 случай. 698 человек смогли победить болезнь, 76 — скончались. В Челябинской области пока подтверждены лишь 34 заболевания, 10 человек уже были выписаны из больниц с отрицательными анализами на COVID-19, смертей от новой болезни в регионе не зарегистрировано.