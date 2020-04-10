Растет число заразившихся коронавирусом внутри региона

Алексей Текслер отметил, что случаи перестают быть «привозными».

Послушать 00:00

Сегодня, 10 апреля, губернатор Челябинской области Алексей Текслер сообщил, что в регионе зарегистрировано два новых случая заражения коронавирусом.

Их выявило Федеральное медико-биологическое агентство. Зараженными оказалась семья из Снежинска, которая прилетела из Доминиканы. Лаборатория «Вектор» же новых случаев заболевания не подтвердила. На данный момент всего в Челябинской области зарегистрировано 36 случаев заражения коронавирусом Covid-19.

Алексей Текслер отметил, что половина случаев подтвержденных заболеваний выявлено у людей, которые заразились уже внутри региона.

«У нас из заболевших выявлена лишь половина тех, кто приехал из-за рубежа. Статистика по заболевшим внутри региона растет более высокими темпами. Это понятно, ведь поток приезжих сократился. Поэтому важно соблюдать режим самоизоляции», — подчеркнул Алексей Текслер.

Также отмечается, что за сутки было выявлено 4 новых условно-подтвержденных заболевших. Одна из них — женщина 88 лет с тяжелой пневмонией. Всего же в регионе ожидают подтверждения по 8 пациентам.

«Вирус охватывает все категории возраста. У нас и 6-месячный ребенок с коронавирусом был, сейчас 88-летняя женщина. В среднем у нас заболеваемость среднего возраста — от 30 до 50 лет. Но статистические выводы здесь делать нельзя, болезнь коварна», — заявил губернатор Челябинской области.

К слову, в Минздраве Челябинской области рассказали о том, в каких муниципалитетах еще остаются зараженные коронавирусом пациенты:

Челябинск — 9 человек;

Кизил — 5 человек;

Бреды — 4 человека;

Магнитогорск — 3 человека;

Верхнеуральск — 2 человека;

Снежинск — 2 человека;

Златоуст — 1 человек.

Всего 26 человек находятся на госпитализации. Напомним, что 10 человек из 36 официально подтвержденных уже выздоровели и выписаны из больницы

В Челябинской области открыта круглосуточная горячая линия по вопросам коронавирусной инфекции и режима самоизоляции: 8-800-201-41-88.