/ Губернатор наградил южноуральцев за победу на сельской олимпиаде

Показать высокие результаты удалось в командном зачете.

Борис Дубровский наградил 25 победителей XII всероссийских сельских спортивных игр-2018. Уроженцы Южного Урала заработали сразу несколько наград, что позволило им обойти хозяев соревнований — команду из Курска, и стать первыми по результатам командного зачета. Глава региона высоко оценил достижения спортсменов и наградил их.

Ваш успех — первое место в командном зачете — еще раз убедительно доказывает, что российское село способно одерживать победы не только в производстве, но и в важнейшей для нашего общества социальной составляющей. Убежден, что здоровые, энергичные, сильные духом люди способны добиваться высоких результатов повсеместно. В Челябинской области практически нет таких сфер и отраслей, где бы мы ни побеждали — на производстве, в науке, образовании, медицине, искусстве, спорте. Мы поддерживали и будем поддерживать своих спортсменов, массовый спорт в целом. Все это делается в интересах людей, а ваши победы создают еще и особый позитивный настрой для этой большой работы. Большое вам спасибо и дальнейших спортивных удач. — подчеркнул губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Защищать честь Челябинской области пришлось по нескольким направлениям, как традиционным для спортивных соревнований, так и по «профильным». Например, южноуральцы состязались в лапте, городошном спорте, прошли соревнования среди дояров, косарей и механизаторов.

Я работаю с доильным аппаратом. Если меня пригласят защищать честь района, я с удовольствием соглашусь и буду усиленно готовиться. Прекращать тренировки нельзя ни в коем случае. Конечно, очень приятно получить награду из рук губернатора. — рассказал серебряный призер Всероссийских сельских спортивных игр-2018 Михаил Липп.

Отметим, что сельские спортивные игры, как и Олимпиада, проводятся в двух сезонах — летом и зимой. Они проходят раз в 2 года.