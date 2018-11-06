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/ Поучаствовать во всероссийском математическом флешмобе приглашают южноуральцев

Поучаствовать во всероссийском математическом флешмобе приглашают южноуральцев

Участвуют все: от городов России до Монголии и Казахстана.
сегодня в 13:58
  |  Общество

24 ноября в России пройдет математический флешмоб MathCat, в котором могут принять участие все желающие.

Самый первый флешмоб, который организовал Частный Лицей-интернат естественных наук при поддержке «ГТРК «Саратов», прошел 29 ноября в 2014 году (в том же году он и был создан). С тех пор образовательно-развлекательная акция в России проходит каждый год.

Количество участников в нем с 2014 года выросло со ста человек до трех с половиной тысяч. Местом проведения стали не только города России, но и города Монголии и Казахстана.

Флешмоб создан для того, чтобы взрослые и дети могли проверить уровень своих знаний по математике. Каждому участнику выдадут четыре комплекта задач разного уровня сложности. Результаты решения заданий опубликуют на официальном сайте флешмоба. Обещают сделать это через неделю после проведения акции.

Язык математики — универсальный. Цифры и символы понимает каждый человек в любой точке мира. А это значит, что решать Математического кота, созвучного всемирно известной системе компьютерной алгебры Mathcad, под силу всем. — рассказывает председатель оргкомитета флешмоба MathCat Дмитрий Коннычев.

В флешмобе может поучаствовать любой желающий. Для того, чтобы проверить свои знания, необходимо зарегистрироваться на сайте и выбрать площадку проведения.

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