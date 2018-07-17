/ Футбольный флешмоб подарил особенным детям поездку в лагерь

Южноуральцы с радостью поддержали акцию помощи.

В Челябинске поддержали детей с особенностями развития, которым предстоит провести несколько недель в выездном лагере. Флешмоб решили сделать футбольным, поскольку в России проходил Чемпионат мира. Вел мероприятие Дмитрий Кононец, известный силач. Приглашались на мероприятие все желающие. Посетить его было удобно — флешмоб решили провести в центре города.

Спасибо, всем кто подарил чуть-чуть себя. Спасибо, что подарили возможность ступить на самый короткий путь в борьбе с недугами — спорт. Спасибо за то, что наш спортивный лагерь безграничных возможностей стал еще реальнее и ближе. — сказала организатор детского праздника Елена Панина.

С особенными детьми и гостями фестиваля провели креативную зарядку, вручили им воздушные шары, предложили участвовать в аукционе и зажигательных танцах.