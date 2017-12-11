/ «Это совершенно новая мера соцподержки». Южный Урал готовится к реализации программы для молодых семей

В правительстве Челябинской области разрабатывают механизм выплаты за первенцев.

В ходе аппаратного совещания в правительстве Челябинской области обсудили необходимые к реализации указов Президента шаги. В частности, на повестке дня встал вопрос о выплатах молодым семьям после рождения первенца. Программа поддержки должна начаться со следующего года.



Приступили в регионе к реализации Указов Президента России о мерах по реализации демографической политики в стране. Поддержка будет адресной, и мы рассчитываем, что эта мера окажет реальное воздействие на рождаемость и на поддержку семей с детьми. — отметил губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

По предварительной оценке регионального министерства социальных отношений на новое пособие могут претендовать порядка 14 тысяч детей.

Это совершенно новая мера соцподержки. Средства на пособия будут выделяться из федерального бюджета. — продолжил первый заместитель губернатора Челябинской области Евгений Редин.

Напомним, с 1 января 2018 в силу вступает мера социальной поддержки для молодых семей. Денежную помощь молодым мамам будет оказывать правительство РФ. На каждого первенца будет установлена ежемесячная выплата. Ее средний размер — 10,5 тысяч рублей, однако точную сумму будут определять, рассчитывая прожиточный минимум ребенка в каждом конкретном регионе.