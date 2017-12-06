/ Малообеспеченные южноуральские семьи получат пособие за рождение детей

На помощь будет направлено почти 499 миллионов рублей.

В конце ноября Президент России Владимир Путин озвучил планы государства в части социальной политики. Правительство страны намерено оказать помощь семьям, в которых появятся первенцы, а также продлит программу маткапитала. Реализован указ Президента страны будет и в Челябинской области. Кроме того, здесь по решению Бориса Дубровского будет введена новая ежемесячная денежная выплата малообеспеченным многодетным семьям. По информации пресс-службы правительства региона, соответствующий законопроект в самом ближайшем будущем отправится на утверждение депутатов ЗСО. Планируется, что вступит он в силу с 1 января 2018 года и охватит более 4 тысяч юных южноуральцев. На реализацию закона направят 315,2 миллиона рублей из регионального бюджета и 184,3 миллиона рублей из федерального.



Поддержка многодетных семей и тех, кто воспитывает детей с ограниченными возможностями, — это наш приоритет. Мы должны сделать для них все, что можем в сегодняшних условиях. — подчеркнул губернатор.

Министр соцотношений Челябинской области Татьяна Никитина пояснила, что пособие будет назначаться детям от 0 до 3 лет, рождены в малообеспеченных многодетных семьях после 31 декабря 2017 года. Его размер на ребенка составит 10221 рубль.

Напомним, Владимир Путин также намерен направить большие средства на реконструкцию детских поликлиник, их капитальный ремонт и дооснащение оборудования потребует более 50 миллиардов рублей. По словам спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, Минфин и Минтруд уже рассчитали будущие расходы, деньги на них в бюджете есть. Кроме того, программа материнского капитала продлена до 31 декабря 2021 года. Сейчас размер выплат составляет 453 тысячи рублей.