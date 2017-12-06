Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
58.69 -0.3 69.63 -0.28
Челябинск
сейчас
 
-5 °C
завтра
 
-7 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Телепередачи Фоторепортажи Проекты
Еще... 
Рекламодателям Поиск по сайту
Астрология Интересное По факту Погода Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Есть вопрос Итоги недели Кем быть Марафон талантов Мой город Моя деревня Национальный интерес Наше утро О здоровье От крепости до миллионника Происшествия Свидетели Революции Сделано на Урале. Ретро Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы
О нас Сайт 1obl.ru
Поиск по сайту Облако тегов
/ Малообеспеченные южноуральские семьи получат пособие за рождение детей

Малообеспеченные южноуральские семьи получат пособие за рождение детей

На помощь будет направлено почти 499 миллионов рублей.
сегодня в 11:16
  |  Общество

В конце ноября Президент России Владимир Путин озвучил планы государства в части социальной политики. Правительство страны намерено оказать помощь семьям, в которых появятся первенцы, а также продлит программу маткапитала. Реализован указ Президента страны будет и в Челябинской области. Кроме того, здесь по решению Бориса Дубровского будет введена новая ежемесячная денежная выплата малообеспеченным многодетным семьям. По информации пресс-службы правительства региона, соответствующий законопроект в самом ближайшем будущем отправится на утверждение депутатов ЗСО. Планируется, что вступит он в силу с 1 января 2018 года и охватит более 4 тысяч юных южноуральцев. На реализацию закона направят 315,2 миллиона рублей из регионального бюджета и 184,3 миллиона рублей из федерального.

Поддержка многодетных семей и тех, кто воспитывает детей с ограниченными возможностями, — это наш приоритет. Мы должны сделать для них все, что можем в сегодняшних условиях. — подчеркнул губернатор.

Министр соцотношений Челябинской области Татьяна Никитина пояснила, что пособие будет назначаться детям от 0 до 3 лет, рождены в малообеспеченных многодетных семьях после 31 декабря 2017 года. Его размер на ребенка составит 10221 рубль.

Напомним, Владимир Путин также намерен направить большие средства на реконструкцию детских поликлиник, их капитальный ремонт и дооснащение оборудования потребует более 50 миллиардов рублей. По словам спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, Минфин и Минтруд уже рассчитали будущие расходы, деньги на них в бюджете есть. Кроме того, программа материнского капитала продлена до 31 декабря 2021 года. Сейчас размер выплат составляет 453 тысячи рублей.

Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Последние новости
Общество
«Яндекс» определил десятку главных хитов уходящего года
сегодня в 16:01
«Яндекс» определил десятку главных хитов уходящего года
Происшествия
«Он тут был не один». Жители многоэтажки рассказали об упавшем с 12 этажа школьнике
сегодня в 15:56
«Он тут был не один». Жители многоэтажки рассказали об упавшем с 12 этажа школьнике
Общество
Современный торговый центр сменит старый рынок в Карабаше
сегодня в 15:46
Современный торговый центр сменит старый рынок в Карабаше
Хоккей
Голкипер «Трактора» Василий Демченко получил вызов в олимпийскую сборную
сегодня в 14:44
Голкипер «Трактора» Василий Демченко получил вызов в олимпийскую сборную
Общество
Челябинка вычислила мошенника после похищения пса
сегодня в 14:39
Челябинка вычислила мошенника после похищения пса
Общество
Праздничное открытие магазинов «Галамарт» пройдет в Челябинске и Чебаркуле
сегодня в 14:30
Праздничное открытие магазинов «Галамарт» пройдет в Челябинске и Чебаркуле
Общество
Правительство и «Единая Россия» займутся ликвидацией очередей в ясельные группы
сегодня в 14:05
Правительство и «Единая Россия» займутся ликвидацией очередей в ясельные группы
Общество
Челябинский видеоблогер в скетче высмеял синтольные «руки-базуки»
сегодня в 13:46
Челябинский видеоблогер в скетче высмеял синтольные «руки-базуки»
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Астрология
Интересное
По факту
Погода
Советы редакции
Спорт
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Есть вопрос
Итоги недели
Кем быть
Марафон талантов
Мой город
Моя деревня
Национальный интерес
Наше утро
О здоровье
От крепости до миллионника
Происшествия
Свидетели Революции
Сделано на Урале. Ретро
Уютный дом
Фоторепортажи
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
ГПЧО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02
Яндекс.Метрика
© 2002-2017 ГПЧО «Обл-ТВ». Информационный сайт "Первый областной".
СМИ Эл. периодическое издание www.1obl.ru Св-во о регистрации СМИ Эл. №ФС77-38704 от 23 января 2010 г. выдано Роскомнадзором РФ.
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна