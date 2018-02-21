/ Формировать инфраструктурное «наследие» станут в Челябинской области

Регион сделает больший упор на комфорт и мнение жителей.

Важность принципа «наследия» при создании инфраструктурных объектов подчеркнул губернатор Борис Дубровский, выступая перед депутатами Заксобрания с посланием. Все, что сегодня строится к саммитам ШОС и БРИКС, должно в будущем работать в интересах жителей. ВСМ «Челябинск-Екатеринбург», позволяющая сегодня региону встроиться в век коротких пространств, привлечет партнеров в последующие годы.



Это касается не только экономических, но и спортивных, культурных, научных мероприятий. Каждый раз после проведения в Челябинске спортивных чемпионатов в соответствующие секции на 30–40 процентов возрастает приток детей и подростков. Это важная мотивация к здоровому образу жизни — и прямые инвестиции в человека и его будущее. — сообщил губернатор Борис Дубровский.

Именно по этой причине регион максимальные силы и средства вкладывает в программы «Формирование комфортной городской среды» и «Реальные дела». Делается все в согласии с жителями районов, ведь именно они знают, чего не хватает сейчас на отдельных территориях.



Напомним, на выступлении перед депутатами Заксобрания Борис Дубровский поднял несколько важных тем. В том числе социальную тревогу, которой начали поддаваться жители Челябинской области. Губернатор уверил: настроение не оправдано. Регион остается привлекательным, он развивается, а власть всегда готова к диалогу, на который протестующие, однако, не идут.