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/ 94 миллиона рублей выделено на поддержку врачей в селах и малых городах Южного Урала

94 миллиона рублей выделено на поддержку врачей в селах и малых городах Южного Урала

Борис Дубровский утвердил порядок выплат подъемных для медиков.
сегодня в 12:41
  |  Общество

Сегодня, 20 февраля, во время аппаратного совещания у губернатора Челябинской области была утверждена программа поддержки врачей и фельдшеров. Медики, решившиеся переехать в села и малонаселенные города, получат единовременные выплаты в качестве поддержки. Борис Дубровский отметил значимость программы для жителей региона.

Программа важная. В этом году ее расширили для медицинских работников малых городов с населением до 50 тысяч человек. — заявил губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Утверждена сумма выплат. Для врачей она составляет 1 миллион рублей, для фельдшеров — 500 тысяч.

Основная задача в сфере здравоохранения — повышение доступности и качества медицинской помощи населению Челябинской области. Одним из способов решения этой задачи является привлечение медицинских кадров. Реализованные в регионе с 2012 по 2017 год программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер», предусматривавшие предоставление медицинским работникам единовременной выплаты, показали свою эффективность. — отметил министр здравоохранения Челябинской области Сергей Приколотин.

Напомним, ранее стало известно, что южноуральские моногорода — Сатка и Бакал, нуждаются в профильных врачах. Терапевтам, неврологу и офтальмологам готовы выделить по 1 миллиону подъемных в случае переезда. Условие заключения договора — обязательная отработка не менее 5 лет.

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