/ Методы поддержки южноуральских аграриев признаны эффективными в правительстве России

Дмитрий Медведев дал оценку в ходе совещания.

Губернатор Челябинской области отчитался о результатах посевной в правительстве страны. В ходе селекторного совещания под председательством Дмитрия Медведева Борис Дубровский рассказал о достижениях сельхозпроизводителей региона. Челябинская область стала безусловным лидером в Уральском федеральном округе по темпам посевных работ несмотря на сдвигание сроков.

Ежегодно предприятия нашего агропромышленного сектора инвестируют по 2 миллиарда рублей на перевооружение. Эффект мы получили этой весной, а она выдалась затяжной, сеять нужно было очень быстро. Итоговые цифры по урожаю также говорят за себя: 2014 год — собран 1 млн тонн зерна, в 2017 году урожай уже превысил 2 миллиона тонн. Ежегодная прибавка составила 30−40%. Значит, нами выбрана правильная стратегия по поддержке предприятий: мы не просто раздаем дотации, а инвестируем деньги в то, что дает прорыв в отрасли. Например, на развитие семеноводства, на техническое обновление парка, на ввод в оборот залежных земель. На совещании председателя правительства Дмитрия Анатольевича Медведева наш принцип распределения дотаций сельхозпредприятиям был признан эффективным. — подчеркнул губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Одной из тем совещания стали затраты аграриев на горюче-смазочные материалы. Стоимость топлива в этом году возросла. По решению председателя правительства РФ сельскохозяйственникам потери будут компенсированы. По итогам Борис Дубровский поручил своему заместителю Сергею Сушкову проконтролировать подготовку к уборочной кампании.