/ Челябинский агрокомплекс оштрафовали за вредные выбросы

Предприятие заплатит 260 тысяч рублей.

Общество с ограниченной ответственностью «Агрокомплекс «Чурилово» уличили в нарушениях. Установлено, что предприятия пользовалось водой озера Первое, хотя срок разрешения на это истек у них еще в конце прошлого года. Кроме того, организацию поймали на выбросах вредных загрязняющих веществ в атмосферу без специального разрешения.

В нарушение положений Федерального закона «Об охране окружающей среды» предприятием в Министерство экологии Челябинской области заявка о постановке на государственный учет объектов негативного воздействия на окружающую среду подана с нарушением регламентированного федеральным законодательством срока. — уточнили в прокуратуре Челябинской области.

Юридическое лицо стало фигурантом сразу двух дел об административных правонарушениях. В результате на предприятие наложили штрафные санкции на общую сумму 260 тысяч рублей.