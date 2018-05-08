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Челябинский агрокомплекс оштрафовали за вредные выбросы

Предприятие заплатит 260 тысяч рублей.
сегодня в 20:09
  |  Общество

Общество с ограниченной ответственностью «Агрокомплекс «Чурилово» уличили в нарушениях. Установлено, что предприятия пользовалось водой озера Первое, хотя срок разрешения на это истек у них еще в конце прошлого года. Кроме того, организацию поймали на выбросах вредных загрязняющих веществ в атмосферу без специального разрешения.

В нарушение положений Федерального закона «Об охране окружающей среды» предприятием в Министерство экологии Челябинской области заявка о постановке на государственный учет объектов негативного воздействия на окружающую среду подана с нарушением регламентированного федеральным законодательством срока. — уточнили в прокуратуре Челябинской области.

Юридическое лицо стало фигурантом сразу двух дел об административных правонарушениях. В результате на предприятие наложили штрафные санкции на общую сумму 260 тысяч рублей.

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Комментарии

гость
20:49, 08.05.2018
А мы думали откуда смог,так это огурцы газ пускают!Загрязняют атмосферу,все опять будет наценка на огурцы!

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