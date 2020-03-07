Наталья Котова вошла в топ-50 российских женщин за последний год

Рейтинг основан на количестве сообщений о персоне в СМИ.

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Мэр Челябинска Наталья Котова попала в медиарейтинг российских женщин. В топ-50 вошли представители политики и шоу-бизнеса среди прекрасной половины человечества. Рейтинг составлен компанией «Медиалогия», основываясь на упоминаниях о персоне в средствах массовой информации. Данные были собраны с марта 2019 по март 2020 года.

Наталья Котова заняла 42 строчку, между телеведущей Еленой Малышевой и журналисткой Ольгой Скабеевой. Глава Челябинска обогнала на несколько позиций популярную ведущую и блогера Анастасию Ивлееву.

Первую строчку рейтинга занимает председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, вторую — политик и журналистка Ксения Собчак, а третью — официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.