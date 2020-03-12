61 семья из Челябинска сможет купить квартиру благодаря свидетельству на получение выплаты

Свидетельства семьям вручала лично глава Челябинска Наталья Котова.

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Глава Челябинска Наталья Котова вручила 61 челябинской семье свидетельства на получение социальной выплаты для приобретения квартиры или строительства жилого дома. О том, как прошла церемония, мэр сообщила на своей странице в социальной сети Instagram.

«Вручила молодым челябинцам свидетельства на получение выплаты для приобретения жилья. Уже много лет в Челябинске действует программа, которая позволяет молодым семьям получить реальную финансовую поддержку на улучшение жилищных условий. А она действительно существенная. Те семьи, где пока нет детей, получают 400 тысяч, это минимальный объем поддержки, а вот, например, сегодня две пары, которые воспитывают пятерых детей, получили по 1,4 миллиона рублей»,— написала Наталья Котова.

Также глава Челябинка пожелала семьям мира и согласия в новом доме и выразила надежду, что эти семьи и их дети останутся жить в Челябинске, и вся их жизнь будет связана с этим городом.

Отметим, в первом квартале 2020 года по решению губернатора Челябинской области Алексея Текслера подобные свидетельства получат ещё 15 семей.

Напомним, участвовать в подпрограмме «Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий в городе Челябинске» могут те семьи, где возраст супругов либо одного из родителей в неполной семье не превышает 35 лет, если семья признана нуждающейся в улучшении жилищных условий и имеет доход, достаточный для оплаты средней стоимости жилья в части, превышающей размер социальной выплаты.