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/ Губернатор Борис Дубровский вдохновлен творчеством известного джазмена

Губернатор Борис Дубровский вдохновлен творчеством известного джазмена

Анатолий Кролл дал концерт в Челябинске в честь своего юбилея.
сегодня в 18:19
  |  Общество

Губернатор Челябинской области поздравил джазмена Анатолия Кролла с круглой датой. Музыкант отмечает 75-летний юбилей на родине — в Челябинске. Глава региона подарил гостю памятный подарок — уральский пейзаж, выполненный в технике златоустовской гравюры на стали.

Для меня большая честь поздравить Вас с юбилеем! Здоровья и благополучия! Надеюсь, подарок, изготовленный руками южноуральских мастеров, будет вызывать приятные воспоминания о малой родине. — поздравил губернатор Челябинской области Борис Дубровский народного артиста России Анатолия Кролла.

В честь своего дня рождения Анатолий Кролл уже дал большой концерт в Челябинске. Сотни людей с замиранием слушали волшебное звучание саксофона. В концертном зале имени Прокофьева — аншлаг. Губернатор Борис Дубровский попросил у джазмена записи с его творчеством.

Борис Александрович любит музыку, любит искусство. Для него это не постороннее явление, он с удовольствием слушает музыку. Он попросил меня снабдить его моими джазовыми записями. — отметил после встречи с губернатором народный артист России Анатолий Кролл.

Поздравили юбиляра и лучшие представители джаза области. Отметим, что эпоха Анатолия Кролла уже вписана в историю «золотыми буквами». На «Площади звёзд» в Москве и Екатеринбурге в его честь заложены две именные звезды.

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