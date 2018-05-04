/ Поддельные реагенты оказались под прицелом патологоанатомов

Фальсификат производили в Петергофе.

Смертность от рака занимает второе место в статистике Всемирной организации здравоохранения среди причин естественной убыли населения. По мнению экспертов организации, распространенной проблемой являются обращение за медицинской помощью на поздних стадиях заболевания или недоступность диагностики.

Представители Общественной комиссии Российского общества патологоанатомов посетили компании, производящие реагенты для диагностики онкологических заболеваний, расположенные в Петербурге. РОП решил создать комиссию для проведения выездных проверок после того, как в российских клинических больницах были выявлены поддельные препараты для диагностики.

В июне 2017 года правоохранительные органы задержали в Петербурге предпринимателя по подозрению в создании подпольной лаборатории для производства реагентов. Фальшивые реагенты попали в больницы страны. В настоящее время ведется следствие, но известно, что фальсификат производился в Петергофе.

Патологоанатомы осуществляют проверку тканей пациентов, у которых подозревают наличие онкологических заболеваний, поэтому некачественный реагент ставит под угрозу дальнейшую жизнь пациента. Например, жительница Мурманской области 24-летняя Дарья Старикова рассказала о поздней диагностике у нее онкологического заболевания на прямой линии президента РФ Владимира Путина. Если бы рак был диагностирован раньше, у молодой женщины было бы больше шансов на жизнь.

Возможно, в этой ситуации виноваты не врачи, а именно некачественные реагенты. Заведующая отделением Ленинградского областного патологоанатомического бюро Татьяна Терскова считает, что применение сомнительных реагентов может стать причиной несвоевременного выявления онкологического заболевания и сократить жизнь пациента. С фактом закупки фальсификата под видом реагентов для диагностики онкологии лично сталкивался и председатель Общественной комиссии РОП Андрей Лосев — главный внештатный специалист-патологоанатом Департамента здравоохранения Тульской области.

Некачественные реагенты от того поставщика из Петербурга попали в Тульскую областную клиническую больницу. Конечно, медики выиграли суд против недобросовестного поставщика, но для этого понадобилось довольно много времени.

Одним из главных последствий использования некачественных реагентов может стать ошибка при диагностике пациентов. Онкологическое заболевание может быть «пропущено» на ранней стадии. Или, наоборот, лечение против злокачественной опухоли по результатам гистологии тканей с применением фальшивых реагентов может быть назначено здоровому человеку. Ввиду очевидной угрозы от применения таких препаратов, в конце прошлого года патологоанатомы России обратились к изготовителям с просьбой о допуске на производство, чтобы исключить вероятность выпуска фальсификата.

Эксперты обратились с предложением о проверке производителей реагентов из Петербурга. Туда прибыли представители общественной комиссии РОП — главный внештатный специалист-патологоанатом Департамента здравоохранения Тульской области Андрей Лосев, главный внештатный патологоанатом ФМБА России Федор Забозлаев, главврач Воронежского патологоанатомического бюро Ирина Шапошникова и врач-патологоанатом московской ДГКБ № 13 им Н. Ф. Филатова Наталья Корчагина.

Две петербургские компании, производящие препараты для диагностики онкозаболеваний, не вызвали замечаний патологоанатомов по соответствию продукции стандартам качества. Но та самая компания из Петергофа, где ранее были выявлены фальсификаты, не допустила экспертов на производство, сославшись на коммерческую тайну. Специалистов не допустили на территорию производства, а по телефону согласились встретиться с проверяющими не раньше мая.

Еще один производитель реагентов из Ростова-на-Дону также пытается любой ценой избежать выездной проверки в исполнении специалистов из РОП.

Эксперты намерены составить заключение по результатам выездных проверок и передать документы в Росздравнадзор и некоммерческое партнерство медиков «Национальная медицинская палата».

Всего в России насчитывается около 20 производителей реагентов для диагностики онкологии. В нашей стране ежегодно диагностируется свыше 500 тысяч первичных случаев рака, более половины случаев заболевания онкологией выявляется на ранних стадиях. Один из видов ранней диагностики рака — клиническая оценка и постановка диагноза. В лабораторных условиях с помощью реагентов осуществляется подтверждение предварительного диагноза. И если реагент не отличается высоким качеством, то и сама цель выявления рака на ранних стадиях становится труднодостижимой.

Источник: https://rg.ru/2018/04/04/patologoanatomy-v-poiskah-falsifikata.html