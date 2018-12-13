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/ 19-летняя жительница Сатки подозревается в изготовлении фальшивых купюр

19-летняя жительница Сатки подозревается в изготовлении фальшивых купюр

Девушке грозит до 8 лет лишения свободы.
сегодня в 17:24
  |  Происшествия

В Сатке полицейские задержали 19-летнюю девушку, подозреваемую в сбыте поддельных денежных средств. Заявление поступило от заведующей кассой одного из банков, у которой возникли сомнения в подлинности купюры достоинством в 2000 рублей.

При личном досмотре задержанной стражами порядка обнаружены и изъяты пять банковских билетов номиналом 2000 рублей с признаками подделки, а в квартире девушке найдено 26 штук самостоятельно изготовленных пятитысячных купюр. В ходе проведения дополнительных мероприятий полицейскими установлено, что девушка дважды приобрела товары для личных нужд в разных магазинах города, оплатив поддельными купюрами номиналом 2000 рублей. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Следствие ОМВД России по Саткинскому району возбудило в отношении девушки уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 186 «изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг». Максимальное наказание по данной статье — до 8 лет лишения свободы.

Сейчас подозреваемая находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, а сотрудниками полиции проводится комплекс необходимых следственных действий.

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