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/ У сотрудника Челябинского облизбиркома оказался фальшивый диплом

У сотрудника Челябинского облизбиркома оказался фальшивый диплом

Бывшего служащего осудили.
сегодня в 18:51
  |  Общество

Челябинец предоставил поддельный диплом, чтобы получить должность начальника отдела правового управления областной избирательной комиссии. Подлог вскрылся только после проверки прокуратуры. Оказалось, что сотрудник организации еще в 2008 году купил фальшивку в Челябинске. Ему продали корочки о получении высшего образования одного из крупных ВУЗов города с присвоением квалификации «экономист» по специальности «Финансы и кредит».

Мировым судьёй судебного участка № 1 Центрального района г. Челябинска вынесен приговор в отношении бывшего работника региональной избирательной комиссии. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК РФ (использование подложного документа). — сообщили в прокуратуре Челябинской области.

Виновному назначили наказание в виде штрафа. Ему предстоит выплатить 10 тысяч рублей.

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