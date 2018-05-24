/ У сотрудника Челябинского облизбиркома оказался фальшивый диплом

Бывшего служащего осудили.

Челябинец предоставил поддельный диплом, чтобы получить должность начальника отдела правового управления областной избирательной комиссии. Подлог вскрылся только после проверки прокуратуры. Оказалось, что сотрудник организации еще в 2008 году купил фальшивку в Челябинске. Ему продали корочки о получении высшего образования одного из крупных ВУЗов города с присвоением квалификации «экономист» по специальности «Финансы и кредит».

Мировым судьёй судебного участка № 1 Центрального района г. Челябинска вынесен приговор в отношении бывшего работника региональной избирательной комиссии. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК РФ (использование подложного документа). — сообщили в прокуратуре Челябинской области.

Виновному назначили наказание в виде штрафа. Ему предстоит выплатить 10 тысяч рублей.