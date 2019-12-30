Подающий надежды гимнаст из Миасса побывал в Цирке дю Солей

Лев Высотин поделился впечатлениями от поездки в Испанию.

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Миасс-Челябинск-Москва-Испания — вот такой путь проделал участник телепроекта «Марафон талантов, чтобы увидеть высшее мастерство циркового искусства. 14-летний Лев Высотин — гимнаст, мечтающий стать артистом цирка, благодаря своему таланту получил от жюри специальный приз — поездку в Испанию на выступление Цирка дю Солей. Такой щедрый подарок незаурядному акробату решил сделать генеральный директор медиахолдинга ОТВ Олег Гербер.

«Три дня мы были в Испании, и все эти дни были расписаны по минутам, я считаю, что именно так активно должен проходить отдых в чужой стране», — делится впечатлениями Лев.

В компании с мамой Лев посетил достопримечательности страны, попробовал местную кухню и, конечно, посмотрел невероятное шоу.

«Запрещено было снимать, но мы сохранили это в памяти, хотя до сих пор не пришло осознание того, что это было с нами», — говорит Лев.

Наверняка, Лев Высотин смог подсмотреть у выдающихся акробатов то, что непременно поможет ему усовершенствовать свою технику и загадать новое желание — стать артистом, чье имя будет знать весь мир.