Гимнаст из Челябинской области без кастинга попал в шоу на федеральном канале

Юного жителя Златоуста пригласили на шоу Максима Галкина.

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Жителя Златоуста Степана Митязова, участника образцового коллектива цирковой студии, пригласили на шоу «Лучше всех», ведущим которого является Максим Галкин. Его выступление на местном региональном конкурсе заметили продюсеры федерального канала. Миновав кастинг, Степан сразу же отправился в Москву. Съемки пройдут со 2 по 6 октября.

«Так получилось, что мы миновали кастинг и уезжаем на съемки. Его заметили продюсеры в „Ютубе“ и пригласили сразу на шоу. Воспитанник он способный, но ему мешает его неуверенность в себе и где-то, возможно, страх, это естественно. Он старательный, не пропускает занятия, им можно гордиться. Самое главное, чтобы не зазнался», — рассказала руководитель образцового коллектива Елена Нефедова.

Степан является участником образцового коллектива цирковой студии «ЛЭВиС» в Златоусте. Сейчас мальчик готовится выступить перед большой публикой и поговорить с популярным ведущим.