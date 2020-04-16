Передвижной цирк не может уехать из Златоуста из-за карантина

Животных начали подкармливать местные волонтеры.

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В Златоусте передвижной цирк вынужден оставаться до окончания карантинных мероприятий в городе. Работники и животные ждут, когда они смогут отыграть представление и отправиться дальше. Пока они, вместе с остальными южноуральцами остаются на самоизоляции, работники обратились за помощью к жителям Златоуста.



«Я каждый день езжу мимо него на работу, вижу, что цирк стоит давно, а представлений не было. На днях у директора техникума был председатель собрания депутатов Алексей Карюков, он сказал, что животные голодают, попросил помощи. Чем смогли, тем помогли, открыли погреб и привезли продукты», — рассказал корреспонденту медиахолдинга ОТВ заместитель директора техникума технологии и экономики Алексей Маслов.

Животным привезли капусту, картофель, морковь и свеклу. Кормить их будет конюх Алексей Бородин.

«Вчера тоже человек привез капусту, морковку, свеклу. Вот вчера скормил два кочана, два осталось», — рассказал конюх.

Всего на его попечении осталось пять собак, козел, верблюд, конь и львица.