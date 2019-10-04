Народный телепроект «Марафон талантов» стартует в эфире ОТВ

Часовые серии уральской «Минуты славы» будут показывать по субботам.

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Начиная с весны одаренные жители Южного Урала не переставали удивлять жюри «Марафона талантов». В течение нескольких месяцев эксперты отбирали самых удивительных танцоров, певцов, циркачей региона, чтобы дать им шанс попасть на большой экран.

«Марафон талантов» — это совместный проект медиахолдинга «ОТВ» и Центра народного творчества. Проходит он при поддержке Законодательного собрания Челябинской области. Магнитогорск, Сатка, Кыштым, Пласт, Долгодеревенское — география телешоу позволила охватить большую часть региона и дать возможность жителям представить свой город, деревню или село на большой сцене.

Исполнители с индивидуальными номерами и творческие коллективы области, ставшие победителями в округе, смогли выступить в финальном гала-концерте в театре драмы им. Н. Орлова. Участники не только продемонстрировали свои таланты и получили бесценный опыт, но и стали обладателями ценных призов, главный из которых — 100 тысяч рублей. Оценить мастерство южноуральцев смогут и зрители телеканала ОТВ.

Трансляция этапов «Марафона талантов» начнется уже на следующей неделе: каждую субботу в 10:30 в эфир будут выходить часовые серии концертов. Откроет проект Магнитогорск уже 12 октября.