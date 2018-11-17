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/ Стать помощниками Деда Мороза предложили челябинцам

Стать помощниками Деда Мороза предложили челябинцам

Каждый житель города может подарить подарок питомцу Челябинского зоопарка.
сегодня в 11:09
  |  Общество

Челябинский зоопарк снова запустил акцию «Помощник Деда Мороза», которая начнется 18 ноября, в день рождения Дедушки. Каждый неравнодушный житель города может помочь Деду Морозу порадовать питомцев зоопарка подарками. Для этого возле касс поставят специальные боксы, в которые можно положить презент из списка разрешенных.

В список входят:

  • Пластиковые и резиновые игрушки;

  • Кожаные и резиновые мячи;

  • Кожаные аксессуары;

  • Канаты;

  • Спортивная атрибутика.

В новогодние каникулы подарки раздадут, чтобы все питомцы могли резвиться с новыми игрушками.

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