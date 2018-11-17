/ Стать помощниками Деда Мороза предложили челябинцам

Челябинский зоопарк снова запустил акцию «Помощник Деда Мороза», которая начнется 18 ноября, в день рождения Дедушки. Каждый неравнодушный житель города может помочь Деду Морозу порадовать питомцев зоопарка подарками. Для этого возле касс поставят специальные боксы, в которые можно положить презент из списка разрешенных.
В список входят:
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Пластиковые и резиновые игрушки;
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Кожаные и резиновые мячи;
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Кожаные аксессуары;
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Канаты;
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Спортивная атрибутика.
В новогодние каникулы подарки раздадут, чтобы все питомцы могли резвиться с новыми игрушками.