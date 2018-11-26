/ Дед Мороз признался, что любит баню и горячий чай

Зимний волшебник приехал в Челябинск.

В Челябинск уже приехал Дед Мороз. Добрый волшебник посетит детские дома, семьи, в которых воспитываются дети с особенностями развития. Письма от них он получал целый год, а потому обязательно хочет встретиться лично, исполнить желания и принести сказку, вручив подарки.

В первый день визита в Челябинск Дед Мороз, однако, запланировал посещение дворца «Уральская молния». Там он поздравил с наступающим праздником маленьких хоккеистов и фигуристов. Зимний волшебник признался, что, хоть и повелевает морозом, очень любит тепло: баню и чай с чабрецом и медом. Но желания детей, особенно под Новый год, готов исполнять при любой температуре.

Друзья, верьте в чудо. Как учат русские народные сказки, добро помогает. Будьте открытыми, добрыми. Помните, что чудо может увидеть лишь тот, кто готов его увидеть. Становитесь сами волшебниками. Ведь чудеса — добрые дела, которые от вас не ждут. Совершайте их больше, и не только в новогоднюю ночь или канун Нового года. Добра, любви вам. — сказал Дед Мороз.

Напомним, что добрый волшебник приехал в южноуральскую столицу в рамках проекта «Путешествие Деда Мороза с НТВ». Путешествие его завершится в конце декабря.