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сегодня в 17:10
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Миллиард рублей пойдет на преображение по программе «Реальные дела».
/ Выбрать качественный новогодний подарок помогут эксперты Роспотребнадзора

Выбрать качественный новогодний подарок помогут эксперты Роспотребнадзора

Им можно позвонить и проконсультироваться перед покупкой.
сегодня в 17:03
  |  Общество

Пришла пора закупаться новогодними подарками. Чаще всего выбор южноуральцев падает на сладкие наборы, а также одежду, обувь и игрушки. Однако эти подарки не всегда безопасны, особенно для детей. Чтобы подарить малышу сказку и при этом не навредить, южноуральцам предлагают консультироваться со специалистами «горячей линии» по вопросам качества и безопасности детских товаров и подарков.

Граждане, юридические лица, индивидуальные предприниматели могут получить консультации по вопросам качества и безопасности детской одежды, обуви, игрушек, новогодних товаров, а также действующих нормативных гигиенических требований к этой категории товаров. — рассказали сайту «Первый областной» в региональном Роспотребнадзоре.

Получить консультацию можно по телефонам:

  • Челябинск — 727−08−89, 727−09−83, 8−351−266−71−56, 8−908−933−38−02.

  • Златоуст и Кусинский район — 8(351−3)62−13−68, 8(351−3)62−13−68, 8−351−3-62−05−61.

  • Карталы, Бреды, Варненский район — 8(351−9)21−35−61, 8(351−33)2−26−56, 2−351−33−2-22−27.

  • Аша, Катав-Ивановский район — 8(351−59)3−21−65, 8(351−47)2−46−69, 8−351−47−2-02−04.

  • Копейск, Красноармейский район — 8(351−39)7−37−81, 8−351−39−3-76−56.

  • Коркино, Еманжелинский, Еткульский районы — 8(351−52)3−88−22, 8−351−52−3-88−17.

  • Кыштым, Верхний Уфалей, Каслинский, Нязепетровский районы — 8(351−51)4−11−29, 8−351−51−4-04−23.

  • Магнитогорск, Агаповский, Верхнеуральский, Кизильский, Нагайбакский районы — 8(351−9)21−35−61, 8(351−33)2−26−56, 8−351−9-58−04−16.

  • Миасс, Карабаш, Чебаркуль, Чебаркульский и Уйский районы — 8(351−3) 55−85−36, 8(351−3) 55−40−18, 8−351−68−2-17−96, 8−922−019−06−44.

  • Саткинский район — 8(351−61) 4−08−06, 8−351−61−4-34−55.

  • Сосновский, Аргаяшский и Кунашакский районы — 8(351−44)5−20−63, 8−351−44−5-18−03.

  • Троицк, Троицкий, Октябрьский, Чесменский районы — 8(351−63)2−14−33, 8−351−63−2-75−87.

  • Южноуральск, Пласт, Увельский район — 8(351−34)4−60−40, 8−351−34−4-28−22.

Как выбрать сладкий подарок, читайте в рекомендации «Первого областного».

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